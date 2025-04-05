Ферстаппен эмоционально пообщался с инженером Ламбьязе после поула на ГП Японии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» эмоционально отреагировал в общении с инженером Джанпьеро Ламбьязе на завоёванный поул в квалификации Гран-при Японии.

«Это безумие! Просто безумие. У тебя поул-позиция», — сказал Ламбьязе по радио.

«ДААА! Вперёд! Вау! Что за круг, это невероятно. У вас получилось! Настоящий класс!» — прокричал Ферстаппен.

Позже на пресс-конференции после квалификации Гран-при Японии Макс Ферстаппен ответил журналисту по поводу ощущений от болида на трассе «Сузука», предположив, что тот бы насрал в штаны за рулём машины.