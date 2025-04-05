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Ферстаппен эмоционально пообщался с инженером Ламбьязе после поула на ГП Японии

Ферстаппен эмоционально пообщался с инженером Ламбьязе после поула на ГП Японии
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» эмоционально отреагировал в общении с инженером Джанпьеро Ламбьязе на завоёванный поул в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Это безумие! Просто безумие. У тебя поул-позиция», — сказал Ламбьязе по радио.

«ДААА! Вперёд! Вау! Что за круг, это невероятно. У вас получилось! Настоящий класс!» — прокричал Ферстаппен.

Позже на пресс-конференции после квалификации Гран-при Японии Макс Ферстаппен ответил журналисту по поводу ощущений от болида на трассе «Сузука», предположив, что тот бы насрал в штаны за рулём машины.

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