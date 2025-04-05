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«Вложил в круг всё». Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации ГП Японии

«Вложил в круг всё». Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации ГП Японии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Последний круг был действительно хорошим, я вложил в него всё и не мог проехать сильно лучше. Вчера я был весьма доволен, потому что мы хорошо поработали и смогли извлечь из машины дополнительную скорость благодаря изменениям в моём стиле пилотирования.

В квалификации всё стало несколько «уходить» от нас, особенно в третьем сегменте. Была или сильная избыточная поворачиваемость, или недостаточная, но я доволен последним кругом.

Нужно продолжать работать. Есть отставание от «Макларена» и «Ред Булл» — его сокращение является нашей целью. И всё-таки в целом ощущения позитивные, потому что мне стало намного комфортнее в машине», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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