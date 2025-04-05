Алонсо — о поуле Ферстаппена на ГП Японии: только он может так пилотировать

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о поуле четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации Гран-при Японии.

«Только Макс может это сделать. На данный момент нет другого гонщика, который мог бы пилотировать на таком уровне, выше, чем способна машина», — приводит слова Алонсо аккаунт RBR Daily в социальной сети Х (ранее Twitter).

По итогам квалификации Макс Ферстаппен присоединился к Себастьяну Феттелю и легендарному Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке».