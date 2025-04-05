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Алонсо — о поуле Ферстаппена на ГП Японии: только он может так пилотировать

Алонсо — о поуле Ферстаппена на ГП Японии: только он может так пилотировать
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43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о поуле четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Только Макс может это сделать. На данный момент нет другого гонщика, который мог бы пилотировать на таком уровне, выше, чем способна машина», — приводит слова Алонсо аккаунт RBR Daily в социальной сети Х (ранее Twitter).

По итогам квалификации Макс Ферстаппен присоединился к Себастьяну Феттелю и легендарному Михаэлю Шумахеру по количеству поулов подряд в «Сузуке».

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