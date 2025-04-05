Британский журналист Бакстон: подарите Ферстаппену трактор, и он завоюет поул

Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон высказался о поуле 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, представляющего коллектив «Ред Булл», в квалификации Гран-при Японии.

«Боже правый, он невероятен, не правда ли. Вы могли бы подарить Максу трактор, и он бы как-нибудь нашёл способ взять поул в квалификации», — написал Бакстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о поуле Ферстаппена на трассе «Сузука», где Макс также обновил рекорд трассы.