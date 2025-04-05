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Британский журналист Бакстон: подарите Ферстаппену трактор, и он завоюет поул

Британский журналист Бакстон: подарите Ферстаппену трактор, и он завоюет поул
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Известный британский автоспортивный журналист и ведущий Уилл Бакстон высказался о поуле 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, представляющего коллектив «Ред Булл», в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Боже правый, он невероятен, не правда ли. Вы могли бы подарить Максу трактор, и он бы как-нибудь нашёл способ взять поул в квалификации», — написал Бакстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о поуле Ферстаппена на трассе «Сузука», где Макс также обновил рекорд трассы.

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