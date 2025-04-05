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Оливер Берман — о 10-м месте в квалификации ГП Японии: могли быть выше

Оливер Берман — о 10-м месте в квалификации ГП Японии: могли быть выше
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Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, выступающий за команду «Хаас», подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, в которой занял 10-е место.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Я допустил ошибку на последнем круге и потерял время, так что, возможно, мы могли бы продвинуться немного выше, но плотность результатов очень высокая.

То, что я смог выйти из второго сегмента, стало облегчением и сюрпризом – долгожданным, так что я доволен сегодняшним днём. Я не уверен в прогнозе погоды на завтра и в том, как это повлияет на ход гонки, но это точно будет весело. Эта трасса и болельщики потрясающие, и попасть в третий сегмент с этой командой — невероятно», — приводит слова Бермана пресс-служба команды.

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