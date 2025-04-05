Исак Хаджар поделился ожиданиями от гонки после седьмого места в квалификации ГП Японии

Франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», поделился ожиданиями от гонки после седьмого места в квалификации Гран-при Японии.

«Вчера у нас было отличное начало уикенда, так как я сразу почувствовал себя комфортно за рулём машины, набрав довольно высокий темп. Я был не слишком доволен этим утром во время третьей тренировки, но команда проделала фантастическую работу, корректируя работу болида на протяжении всей сессии.

К сожалению, во второй половине дня во время первого сегмента я почувствовал некоторый дискомфорт в кокпите из-за проблемы с ремнём безопасности, но в конце этой сессии я выпрыгнул из машины, и команда смогла это исправить, что позволило мне успешно проехать второй и третий отрезки.

Это определённо очень помогло мне, так как я смог полностью сосредоточиться на своём пилотаже. В целом я очень доволен своим выступлением и временем прохождения решающего круга до последней шиканы, в которой, к сожалению, потерял одну десятую.

Завтра может пойти дождь, так что в этом случае, очевидно, ситуация будет совсем другой по сравнению с сегодняшней, особенно если стартовать на седьмой позиции, когда впереди меня будут серьёзные соперники. Это точно окажется непростым испытанием, но в целом — это хорошее место для старта гонки, и, если мы чисто стартуем, я думаю, что очки могут быть на кону», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.