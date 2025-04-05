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Марко — о 15-м результате Цуноды в квалификации ГП Японии: Юки допустил две ошибки

Марко — о 15-м результате Цуноды в квалификации ГП Японии: Юки допустил две ошибки
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал 15-й результат японского гонщика Юки Цуноды, проводящего первый уикенд в составе австрийского коллектива, в квалификации Гран-при Японии.

В гонке Юки будет стартовать 14-м, так как Карлос Сайнс из «Уильямса» потерял три позиции за блокировку Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Юки тоже хватило бы скорости, чтобы выйти в третий сегмент, но, к сожалению, он допустил ошибку в первом повороте и позже ещё одну. В противном случае он бы оказался в топ-10.

Нам нужно посмотреть, какая будет погода, но набрать очки Юки будет сложно. Если машина безопасности появится в нужное время или что-то в этом роде, то, думаю, это уже станет возможным», — приводит слова Марко издание Motorsport-Magazin.

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