Предварительная стартовая решётка Гран-при Японии Формулы-1

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В воскресенье, 6 апреля, на трассе «Сузука» пройдёт третий этап сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии, начало которого запланировано на 8:00 по московскому времени. Спортивный портал «Чемпионат» с предварительной стартовой решёткой воскресной гонки.

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс получил штраф в три позиции за блокировку семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона («Феррари») во время квалификации.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Ландо Норрис («Макларен»).

3. Оскар Пиастри («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

8. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

9. Александер Албон («Уильямс»).

10. Оливер Берман («Хаас»).

11. Пьер Гасли («Альпин»).

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

14. Юки Цунода («Ред Булл»).

15. Карлос Сайнс («Уильямс»).

16. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).

18. Эстебан Окон («Хаас»).

19. Джек Дуэн («Альпин»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).