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Стал известен план Формулы-1 по борьбе с возгораниями травы на Гран-при Японии

Стал известен план Формулы-1 по борьбе с возгораниями травы на Гран-при Японии
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Руководство Формулы-1 разработало план по борьбе с возгораниями травы на трассе «Сузука» по ходу Гран-при Японии. Напомним, сессии «Королевских гонок» дважды прерывали красными флагами после попадания искр из-под днища болидов на траву за пределами трассы. В пятницу была прервана вторая тренировка, а в субботу второй сегмент квалификации.

Сообщается, что перед третьей практикой в субботу трава на обочинах была коротко подстрижена, а сухая часть убрана, а в дополнение она была полита. Но возгорания в квалификации избежать не удалось.

Формула-1 отказалась от целенаправленного поджога всей сухой травы на трассе из-за нехватки ресурсов и экологического ущерб. Организаторы надеются на ночные дожди, но, в случае, если их не будет, трава будет дополнительно увлажнена перед стартом гонки, а по всей трассе будут размещены специальные группы стюардов для оперативного тушения, сообщило издание The Race.

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