Хаджар — о проблеме с ремнями безопасности в квалификации ГП Японии: чуть не разбился
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20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар раскрыл подробности инцидента с ремнями безопасности в первом сегменте квалификации Гран-при Японии.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
«Это был кошмар. Я просто рад, что справился с этим. Честно говоря, действительно горжусь собой, тот круг, который я проехал в первом сегменте с той болью, что у меня была, просто невероятен.
На третьем круге я всё понял. Я подумал: «Ладно, что-то не так», и чуть не разбился. Но всё в порядке. Рад, что команде удалось решить это между первым и вторым сегментом, потому что у команды нет возможности что-то изменить по ходу первого отрезка квалификации. Но это было больно — ехать с таким давлением от ремней», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.
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