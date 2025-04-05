Хаджар — о проблеме с ремнями безопасности в квалификации ГП Японии: чуть не разбился

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар раскрыл подробности инцидента с ремнями безопасности в первом сегменте квалификации Гран-при Японии.

«Это был кошмар. Я просто рад, что справился с этим. Честно говоря, действительно горжусь собой, тот круг, который я проехал в первом сегменте с той болью, что у меня была, просто невероятен.

На третьем круге я всё понял. Я подумал: «Ладно, что-то не так», и чуть не разбился. Но всё в порядке. Рад, что команде удалось решить это между первым и вторым сегментом, потому что у команды нет возможности что-то изменить по ходу первого отрезка квалификации. Но это было больно — ехать с таким давлением от ремней», — приводит слова Хаджара издание Motorsport.