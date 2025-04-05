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Хельмут Марко оказался удивлён поулом Макса Ферстаппена на Гран-при Японии

Хельмут Марко оказался удивлён поулом Макса Ферстаппена на Гран-при Японии
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко оказался удивлён поулом, который завоевал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен в квалификации Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Честно говоря, мы этого не ожидали. После последней тренировки мы полностью перебрали настройки машины. В итоге в квалификации получился невероятный круг… только Макс может это сделать. На тренировках мы были как минимум на полсекунды медленнее, но просто не знали, что происходит не так. Машина практически нигде не реагировала или вела себя совсем не так, как ожидалось. Однако в квалификации неожиданно всё наладилось.

До неё мы не были конкурентоспособны, поэтому пошли на риск. К счастью, всё сложилось хорошо, и мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Марко издание GPblog.

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