Лиам Лоусон прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Японии

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий коллектив «Рейсинг Буллз», прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Японии.

«Это был сложный день, особенно после вчерашнего, у нас был довольно хороший темп и хороший баланс. В какой-то момент, я думаю, из-за смены ветра нам пришлось сложнее. Это досадно, потому что потенциал машины в этот уикенд был очень-очень хорош, я действительно хорошо себя чувствовал за рулём, но по какой-то причине в конце второго сегмента мы потеряли темп.

Во время квалификации ты всегда стремишься к балансу, трасса меняется, всё становятся быстрее, поэтому ты ищешь идеальное рабочее окно, чтобы сохранить темп. Я чувствую, что мы тщательно работали с настройками на протяжении всей сессии, но дело дошло до того, что мы больше не могли ничего исправить, мы как будто упёрлись в стену.

Завтрашний день, судя по всему, будет дождливым, что станет испытанием для всех, но в то же время открывает перед нами возможности для того, чтобы попытаться пробиться вперёд. На новом асфальте будет непредсказуемо, возможно, он будет задерживать немного больше воды. Так что посмотрим, что получится, я уверен, что это будет насыщенная гонка», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.