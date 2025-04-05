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Кристиан Хорнер: рад видеть, что Лиам Лоусон хорошо освоился в «Рейсинг Буллз»

Кристиан Хорнер: рад видеть, что Лиам Лоусон хорошо освоился в «Рейсинг Буллз»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал 15-е место японского пилота австрийского коллектива Юки Цуноды в квалификации Гран-при Японии и отметил хорошую квалификацию в исполнении новозеландского экс-пилота команды Лиама Лоусона.

«Обидная ситуация. Юки немного перегрел шины в первом повороте, из-за чего отстал на оставшейся части круга. Но до этого момента, я считаю, всё было хорошо. И я рад видеть, что Лиам хорошо освоился в «Рейсинг Буллз», — сказал Кристиан Хорнер в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал Макс Ферстаппен. Лиам Лоусон стал 14-м.

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