Берман рассказал, как в квалификации Гран-при Японии ему помог опыт в iRacing

Британский пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии, которую он закончил на 10-й позиции.

«Я ошибся в шикане. С каждым кругом я всё больше и больше заезжал на поребрики, но последний круг получился слишком сложным. Каждый раз, когда я заезжал на поребрик, я становился всё быстрее и быстрее, так что я подумал: а почему бы ещё немного не прибавить. Я ехал так близко к стене на стартовой прямой, как только мог. Не знаю, почему так не делают все. Я делал это с первой тренировки. Это та траектория, которая используется в iRacing.

Это был довольно неожиданный результат. Я был очень рад оказаться во втором сегменте, так что можете понять, насколько я был рад оказаться в третьем. Мы ждали, что будем на грани второго сегмента. Так что показать восьмое время и пройти в третий сегмент было очень круто», — приводит слова Бермана RaceFans.