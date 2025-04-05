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Берман рассказал, как в квалификации Гран-при Японии ему помог опыт в iRacing

Берман рассказал, как в квалификации Гран-при Японии ему помог опыт в iRacing
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Британский пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал итоги квалификации Гран-при Японии, которую он закончил на 10-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044

«Я ошибся в шикане. С каждым кругом я всё больше и больше заезжал на поребрики, но последний круг получился слишком сложным. Каждый раз, когда я заезжал на поребрик, я становился всё быстрее и быстрее, так что я подумал: а почему бы ещё немного не прибавить. Я ехал так близко к стене на стартовой прямой, как только мог. Не знаю, почему так не делают все. Я делал это с первой тренировки. Это та траектория, которая используется в iRacing.

Это был довольно неожиданный результат. Я был очень рад оказаться во втором сегменте, так что можете понять, насколько я был рад оказаться в третьем. Мы ждали, что будем на грани второго сегмента. Так что показать восьмое время и пройти в третий сегмент было очень круто», — приводит слова Бермана RaceFans.

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