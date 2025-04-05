Формулу-1 призвали решить проблему с DRS после аварии Дуэна

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс призвал Формулу-1 решить вопрос с своевременным закрытием DRS на фоне аварии пилота «Альпин» Джека Дуэна в тренировке.

«Безопасность остаётся главным приоритетом для этих машин, особенно учитывая скорость. В любую другую эпоху Формулы-1 такая авария привела бы к более серьёзным последствиям, так что, если мы хотим делать машины такими же быстрыми, как сейчас, нам нужно продолжать прогрессировать в области безопасности.

Бывали моменты, когда я неправильно нажимал кнопку DRS и она оставалась открытой. Это было в том числе в первом повороте в Китае и в девятом повороте в Австралии. У нас слишком много таких поворотов, где система DRS должна хорошо сработать при её отключении. Боюсь, что таких аварий было недостаточно, чтобы доказать, что, возможно, нам нужно поработать над этой областью безопасности.

Надеюсь, авария Дуэна покажет, что нам нужно что-то делать автоматически, за 50, 100 метров до зоны торможения, чтобы у пилота не было шанса совершить ошибку с выключением DRS», — приводит слова Сайнса RacingNews365.