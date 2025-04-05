Вильнёв оценил выступление Цуноды в квалификации Гран-при Японии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился впечталениями от выступления Юки Цуноды в квалификации Гран-при Японии.

«Конечно, от Юки ждали большего. А он проиграл Ферстаппену полсекунды. Этого явно недостаточно. Ну, он хотя бы вышел из первого сегмента квалификации. Но это не тот результат, на который рассчитывали в команде. И в целом в ходе уикенда Цунода смотрелся хорошо.

Мне кажется, этот результат – расплата за выбор настроек болида с высоким уровнем прижимной силы. Это может оказать помощь в гонке, в том числе поможет сохранить шины. Но с максимальной скоростью на прямых у него проблемы», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.