Чемпион мира 2024 года Хорхе Мартин вернётся в гонки в середине апреля — Motorsport Week

Чемпион мира 2024 года в серии MotoGP Хорхе Мартин должен вернуться к гонкам уже на Гран-при Катара, который состоится 14 апреля. Об этом сообщает Motorsport Week.

Напомним, Хорхе Мартин пропустил первые три Гран-при сезона из-за перелома руки, полученного во время предсезонной подготовки.

Мартин получил травму в момент, когда он продолжал восстановление от предыдущей травмы, полученной в аварии на предсезонных тестах в Малайзии.

Как сообщает источник, врачи разрешили Хорхе Мартину вернуться в гонки, признав его восстановление успешным.

Напомним, лидирует в чемпионате 2025 года Марк Маркес на «Дукати».