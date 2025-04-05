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Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой

Михаэль Шумахер впервые стал дедушкой
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Джина Шумахер, дочь легендарного гонщика Формулы-1, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, родила ребёнка.

Таким образом, 55-летний Михаэль и его жена Корина стали дедушкой и бабушкой. Джина родила девочку.

«Добро пожаловать в мир, Милли. Родилась 29 марта. Наши сердца полны, как никогда. Мы безмерно благословлены тем, что ты есть в нашей жизни», — написала в своих соцсетях Джина, опубликовав фото руки новорождённой дочери.

Фото: Соцсети Джины Шумахер

Напомним, Джина Шумахер в конце сентября 2024 года вышла замуж за спортсмена, прыгуна на лыжах с трамплина Яна Бетке, с которым она встречалась с 2017 года.

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