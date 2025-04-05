«Не хватило смелости». Антонелли объяснил шестое место в квалификации Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о результатах квалификации Гран-при Японии, которую он закончил на шестой позиции.

«Доволен тем, как прошла сессия, но, с другой стороны, разочарован. Мне пришлось сделать шаг в сторону от того, что было в тренировках. У меня в тренировках не было уверенности, чтобы атаковать и прогрессировать. Я как будто застрял на месте после первой тренировки. В квалификации мне не хватило уверенности. Но да, это определённо хороший урок перед следующей гонкой.

Это очень быстрая трасса. Первый сектор довольно узок. Сложно рассчитать правильные точки. Когда трасса улучшилась и остыла, у меня не хватило смелости ещё больше поменять настройки. Это то, чему я научился для будущих квалификаций. Но в целом я доволен, потому что я чувствовал, что добился максимального результата», — приводит слова Антонелли на своём сайте журналист Адам Купер.