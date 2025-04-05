Стелла: было бы здорово, если бы рекорд побили пилоты «Макларена», но это был Макс

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о результатах квалификации Гран-при Японии, в которой пилоты команды показали второй и третий результаты.

«И Ландо, и Оскар показали отличные круги в первых двух сегментах и первых попытках третьего сегмента. Мне казалось, что мы возьмём поул. Но что касается Макса, я перестал удивляться. Он невероятный гонщик, и для меня это один из многих случаев, когда мы должны просто признать и снять шляпу перед его талантом. Он молодец, что собрал круг.

Я обсуждал с инженерами, и казалось, что мы никогда не побьём рекорд 2019 года, но это случилось. Было бы здорово, если бы это был пилот «Макларена», но это был Макс», — приводит слова Андреа Стеллы Sky Sports.