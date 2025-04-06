Дуэн прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Японии

Пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о своём результате в квалификации Гран-при Японии и о своей аварии на второй тренировке этапа.

«Мы это обсуждали внутри команды. Сейчас мы просто пытаемся максимально эффективно провести оставшуюся часть наших выходных. Речь идёт о моей уверенности, но также и о том, чтобы научиться лучше проходить скоростные повороты на этой машине.

Но я доволен прогрессом, сделанным после третьей тренировки в квалификации, потому что по темпу я выглядел 14-м, но на самом деле был, скорее всего, 20-м, так что с небольшими улучшениями мы должны быть довольны и прибавить», — приводит слова Дуэна RacingNews365.