Дуэн прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Японии
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Пилот «Альпин» Джек Дуэн высказался о своём результате в квалификации Гран-при Японии и о своей аварии на второй тренировке этапа.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Квалификация
05 апреля 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:26.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.012
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.044
«Мы это обсуждали внутри команды. Сейчас мы просто пытаемся максимально эффективно провести оставшуюся часть наших выходных. Речь идёт о моей уверенности, но также и о том, чтобы научиться лучше проходить скоростные повороты на этой машине.
Но я доволен прогрессом, сделанным после третьей тренировки в квалификации, потому что по темпу я выглядел 14-м, но на самом деле был, скорее всего, 20-м, так что с небольшими улучшениями мы должны быть довольны и прибавить», — приводит слова Дуэна RacingNews365.
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