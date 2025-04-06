Пилот «Мерседеса» Антонелли стал самым молодым пилотом Ф-1, лидировавшим в гонке
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли во время гонки на трассе «Сузука» по ходу третьего этапа «Королевских гонок» — Гран-при Японии — стал самым юным пилотом, лидировавшим в серии.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Антонелли, начинавший гонку на шестой позиции, возглавил пелотон после того, как лидирующая группа пилотов стала проводить свои пит-стопы после 20-го круга.
Самым юным победителем гонки в Формуле-1 является четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», который выиграл Гран-при во время дебютного заезда за австрийский коллектив в Испании в возрасте 18 лет и 227 дней.
На момент написания новости Макс лидирует в гонке Японии.
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