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Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки

Ферстаппен одержал победу в гонке на ГП Японии, Норрис — второй, Пиастри — третий
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В воскресенье, 6 апреля, на трассе «Сузука» завершилась основная гонка третьего этапа Формулы-1 в сезоне-2025 — Гран-при Японии, победу в которой завоевал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена». Третий — Оскар Пиастри («Макларен»).

Нельзя не отметить, что для четырёхкратного чемпиона мира Ферстаппена эта победа стала первой в сезоне-2025 и 64-й в карьере.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.
9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.
10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +57.333.
12. Юки Цунода («Ред Булл») +58.401.
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.122.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:14.129.
15. Джек Дуэн («Альпин») +1:21.314.
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:21.957.
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:22.734.
18. Эстебан Окон («Хаас») +1:23.438.
19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:23.897.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

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