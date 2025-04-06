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Оскар Пиастри — о Гран-при Японии: всё было решено ещё в квалификации

Оскар Пиастри — о Гран-при Японии: всё было решено ещё в квалификации
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24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», прокомментировал результаты гонки на Гран-при Японии, в которой Оскар занял третье место.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«У нас сегодня был очень хороший темп. Я был близок пару раз, хотел побороться за более высокое место, но, думаю, всё было решено ещё вчера. Подиум — это всё равно положительный результат. Мы не так много обсуждали обмен позиций с Ландо. У меня был довольно сильный темп, но обогнать не удавалось. Так бывает, когда ты квалифицируешься позади. В целом это была хорошая гонка», — сказал Пиастри после финиша.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», напарник Оскара Ландо Норрис — второй.

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