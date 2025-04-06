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Ландо Норрис — о втором месте на ГП Японии: мы проиграли гонку в субботу

Ландо Норрис — о втором месте на ГП Японии: мы проиграли гонку в субботу
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Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», прокомментировал результат гонки на Гран-при Японии, в которой занял второе место.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Думаю, мы проиграли гонку ещё в субботу. Макс провёл отличную гонку, не допускал ошибок. Гонка была длинной, мы много атаковали — почти со старта до финиша, что непросто. Макс был очень быстр и заслужил победу. На выезде с пит-лейна он был впереди, немного меня выдавил. Но это борьба. В целом, я считаю, это был хороший уикенд. Мы не на той позиции, на которой хотели бы, но это значит, что в следующий раз будем работать ещё упорнее», — сказал Норрис после гонки.

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