Ландо Норрис — о втором месте на ГП Японии: мы проиграли гонку в субботу

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, представляющий команду «Макларен», прокомментировал результат гонки на Гран-при Японии, в которой занял второе место.

«Думаю, мы проиграли гонку ещё в субботу. Макс провёл отличную гонку, не допускал ошибок. Гонка была длинной, мы много атаковали — почти со старта до финиша, что непросто. Макс был очень быстр и заслужил победу. На выезде с пит-лейна он был впереди, немного меня выдавил. Но это борьба. В целом, я считаю, это был хороший уикенд. Мы не на той позиции, на которой хотели бы, но это значит, что в следующий раз будем работать ещё упорнее», — сказал Норрис после гонки.