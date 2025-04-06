Ферстаппен — о победе в Японии: думал о том, что надо как следует попрощаться с «Хондой»

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал свою дебютную победу в сезоне на Гран-при Японии, который прошёл на трассе «Сузука».

«Это была очень непростая гонка. «Макларены» постоянно атаковали — особенно после пит-стопов. Было очень весело, но работать с шинами было непросто. Я невероятно счастлив.

Рад, что у нас получилось. Уикенд был непростым, но мы справились с проблемами, а старт с поула позволил выиграть гонку. Это место многое значит для меня. Последние круги я думал лишь о том, что нужно остаться впереди, чтобы как следует попрощаться с «Хондой», ведь это их домашний Гран-при», — сказал Макс после гонки.