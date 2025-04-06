Макс Ферстаппен в четвёртый раз подряд выиграл Гран-при Японии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», одержал четвёртую победу подряд на Гран-при Японии, проходящем на трассе «Сузука».

Примечательно, что каждый раз, когда Макс завоёвывает поул в квалификации на Гран-при Японии, в основной гонке он финиширует на первой позиции. Свою первую победу Ферстаппен одержал в 2022 году.

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.

4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.

9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.

10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.