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Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2025

Макс Ферстаппен одержал первую победу в сезоне-2025
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», одержал первую победу в сезоне 2025 года, финишировав на первом месте в основной гонке Гран-при Японии, которая прошла на трассе «Сузука».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

В дебютной дождевой гонке сезона на Гран-при Австралии Макс финишировал на втором месте, в Китае Ферстаппен занял второе место в спринте, а в основной гонке показал четвёртый результат.

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.
9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.
10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.

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