Юки Цунода признан зрителями гонщиком дня. Он финишировал 12-м
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, который провёл дебютную гонку в составе команды «Ред Булл», был признан лучшим пилотом дня по итогам Гран-при Японии, в котором занял 12-е место при старте с 14-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Гонщик дня на Гран-при Японии — 2025, по мнению болельщиков Формулы-1:
1. Юки Цунода («Ред Булл») — 23.7%
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19.7%.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 13.6%.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 7.9%.
5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 7%.
Победу на Гран-при Японии одержал Ферстаппен, второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третье — Оскар Пиастри, который является напарником Ландо.
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