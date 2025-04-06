Юки Цунода признан зрителями гонщиком дня. Он финишировал 12-м

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, который провёл дебютную гонку в составе команды «Ред Булл», был признан лучшим пилотом дня по итогам Гран-при Японии, в котором занял 12-е место при старте с 14-й позиции.

Гонщик дня на Гран-при Японии — 2025, по мнению болельщиков Формулы-1:

1. Юки Цунода («Ред Булл») — 23.7%

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 19.7%.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 13.6%.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 7.9%.

5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 7%.

Победу на Гран-при Японии одержал Ферстаппен, второе место занял британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис, а третье — Оскар Пиастри, который является напарником Ландо.