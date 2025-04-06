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Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен отстаёт от Норриса всего на одно очко

Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен отстаёт от Норриса всего на одно очко
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Победа на Гран-при Японии Формулы-1 позволила гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену вплотную приблизиться к пилоту «Макларена» Ландо Норрису: их разделяет всего одно очко. Оскар Пиастри опередил Джорджа Расселла и поднялся на третью строчку, топ-5 по-прежнему замыкает Андреа Кими Антонелли, а шестое место теперь у Шарля Леклера.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 62 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 49
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 45
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30
6. Шарль Леклер («Феррари») — 20
7. Александер Албон («Уильямс») — 18
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 15
9. Эстебан Окон («Хаас») — 10
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.

В Кубке конструкторов «Макларен» увеличил отрыв от «Мерседеса» до 36 очков, тогда как идущий третьим «Ред Булл» уступает уже полсотни баллов. «Феррари» опередила «Уильямс» и теперь занимает четвёртую строчку, а «Рейсинг Буллз» отобрали у «Кик-Заубера» восьмое место.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 111 очков
2. «Мерседес» — 75
3. «Ред Булл» — 61
4. «Феррари» — 35
5. «Уильямс» — 19
6. «Хаас» — 15
7. «Астон Мартин» — 10
8. «Рейсинг Буллз» — 7
9. «Кик-Заубер» — 6
10. «Альпин» — 0.

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