Ландо Норрис высказался об инциденте с Максом Ферстаппеном на выезде с пит-лейна

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал инцидент с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии Формулы-1. Норрис попытался выехать на трассу параллельно с Ферстаппеном, но нидерландец не оставил места на асфальте и пилот «Макларена» проехал по траве, потеряв пару секунд.

«Думаю, это гонки. Он всё ещё был впереди, по сути пит-лейн там сужается в одну траекторию, и Макс — последний человек, от которого я буду ожидать, что он оставит мне какое-то место. Я имею в виду, в хорошем смысле, в гоночном. Так что ничего такого», — приводит слова Норриса Sky Sports.