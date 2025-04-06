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Ландо Норрис высказался об инциденте с Максом Ферстаппеном на выезде с пит-лейна

Ландо Норрис высказался об инциденте с Максом Ферстаппеном на выезде с пит-лейна
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал инцидент с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии Формулы-1. Норрис попытался выехать на трассу параллельно с Ферстаппеном, но нидерландец не оставил места на асфальте и пилот «Макларена» проехал по траве, потеряв пару секунд.

«Думаю, это гонки. Он всё ещё был впереди, по сути пит-лейн там сужается в одну траекторию, и Макс — последний человек, от которого я буду ожидать, что он оставит мне какое-то место. Я имею в виду, в хорошем смысле, в гоночном. Так что ничего такого», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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