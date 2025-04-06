Макс Ферстаппен выигрывает как минимум одну гонку на протяжении 10 сезонов подряд
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», одерживает как минимум одну победу в сезоне на протяжении 10 лет.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Ферстаппен выиграл в последний раз на Гран-при Японии, который прошёл на трассе «Сузука» в воскресенье, 6 апреля. Свою серию он начал в 2016-м на Гран-при Испании, где одержал свою дебютную победу в «Королевских гонках». Примечательно, что сезон-2016 единственный, где нидерландец одержал всего одну победу, во всех остальных этапах он одерживал по две и более. А в 2023-м выиграл 19 раз.
Ранее Макс прокомментировал свою победу на Гран-при Японии.
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