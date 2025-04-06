Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли повторил достижение Льюиса Хэмилтона

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», повторил достижение среди новичков «Королевских гонок» по финишу в очках в дебютных гонках, которое принадлежало 40-летнему пилоту и семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону из «Феррари».

Антонелли финишировал в очках на протяжении трёх дебютных гонок, что в последний раз удалось сделать Хэмилтону за рулём «Макларена» в 2007 году. В свой дебютный год Льюис в первых трёх гонках финишировал третьим и дважды вторым. Антонелли в 2025-м — четвёртым, шестым и седьмым.

По ходу Гран-при Японии Антонелли стал также самым молодым пилотом, лидировавшим в гонке.