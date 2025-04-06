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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли повторил достижение Льюиса Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли повторил достижение Льюиса Хэмилтона
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18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, представляющий команду «Мерседес», повторил достижение среди новичков «Королевских гонок» по финишу в очках в дебютных гонках, которое принадлежало 40-летнему пилоту и семикратному чемпиону Льюису Хэмилтону из «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

Антонелли финишировал в очках на протяжении трёх дебютных гонок, что в последний раз удалось сделать Хэмилтону за рулём «Макларена» в 2007 году. В свой дебютный год Льюис в первых трёх гонках финишировал третьим и дважды вторым. Антонелли в 2025-м — четвёртым, шестым и седьмым.

По ходу Гран-при Японии Антонелли стал также самым молодым пилотом, лидировавшим в гонке.

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