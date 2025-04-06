Леклер со второй попытки обошёл Феттеля по количеству очков за рулём «Феррари»
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27-летний представитель Монако и гонщик Формулы-1 Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», по итогам Гран-при Японии обошёл четырёхкратного победителя «Королевских гонок» Себастьяна Феттеля по количеству очков за рулём болида итальянского коллектива.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
Леклеру удалось это сделать ещё на втором этапе сезона-2025 в Китае, но из-за дисквалификации по итогам основной гонки у Шарля были списаны очки и он остался позади Себастьяна в зачёте пилотов итальянской команды.
В «Сузуке» Шарль финишировал на четвёртой строчке, принеся своей команде 12 очков. Теперь на его счету за всё время выступлений в «Феррари» 1411 очков, у Феттеля — 1400.
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