Ферстаппен — о том, что Норрис выехал на траву в Японии: дорогая газонокосилка

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отшутился по поводу инцидента с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который произошёл на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии.
Фото: Кадр из трансляции
«Довольно дорогая газонокосилка», — сказал Ферстаппен Норрису в комнате охлаждения после финиша гонки, пока на экране показывали кадры инцидента.
Стюарды данный эпизод не стали расследовать.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Ландо Норрис («Макларен») — 62 очка
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61
3. Оскар Пиастри («Макларен») — 49
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 45
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30
6. Шарль Леклер («Феррари») — 20
7. Александер Албон («Уильямс») — 18
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 15
9. Эстебан Окон («Хаас») — 10
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.
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