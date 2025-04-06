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Ферстаппен — о том, что Норрис выехал на траву в Японии: дорогая газонокосилка

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отшутился по поводу инцидента с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который произошёл на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии.

Фото: Кадр из трансляции

«Довольно дорогая газонокосилка», — сказал Ферстаппен Норрису в комнате охлаждения после финиша гонки, пока на экране показывали кадры инцидента.

Стюарды данный эпизод не стали расследовать.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 62 очка

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 61

3. Оскар Пиастри («Макларен») — 49

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 45

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 30

6. Шарль Леклер («Феррари») — 20

7. Александер Албон («Уильямс») — 18

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 15

9. Эстебан Окон («Хаас») — 10

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 10.