Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула в истории Ф-1

Макс Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула в истории Ф-1
Комментарии

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», является обладателем самого большего процента побед в «Королевских гонках» при старте с поула.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

Макс одерживал победу в 80% гонках, в которых начинал заезд с поул-позиции, сообщило издание Autosport, подсчитав результаты всех пилотов, которые выигрывали более одного раза, приведя для примера результаты Фернандо Алонсо, у которого процент побед при старте с поула равен 63, и Льюиса Хэмилтона — 58%.

Ранее Ферстаппен отшутился по поводу инцидента с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который произошёл на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии.

Материалы по теме
Фото
Ферстаппен — о том, что Норрис выехал на траву в Японии: дорогая газонокосилка
Макс Ферстаппен выигрывает как минимум одну гонку на протяжении 10 сезонов подряд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android