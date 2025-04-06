Макс Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула в истории Ф-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», является обладателем самого большего процента побед в «Королевских гонках» при старте с поула.

Макс одерживал победу в 80% гонках, в которых начинал заезд с поул-позиции, сообщило издание Autosport, подсчитав результаты всех пилотов, которые выигрывали более одного раза, приведя для примера результаты Фернандо Алонсо, у которого процент побед при старте с поула равен 63, и Льюиса Хэмилтона — 58%.

Ранее Ферстаппен отшутился по поводу инцидента с британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, который произошёл на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Японии.