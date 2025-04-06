Кристиан Хорнер заявил, что личный зачёт — приоритет для «Ред Булл» в сезоне-2025

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Японии заявил, что для коллектива личный зачёт является приоритетным в 2025 году.

«Наш приоритет — титул в личном зачёте. В Кубке конструкторов будет сложнее, но это долгий год, и всё равно нельзя сдаваться.

Это был один из лучших уикендов Макса. Он, вне всякого сомнения, лучший гонщик в мире на данный момент, но мы — команда, а не просто один гонщик сам по себе. Так что такая победа точно взбодрит нас. Знаем, что у этой машины есть некоторые недостатки, и понимаем, где нам нужно улучшиться. Бахрейн станет совершенно другим испытанием», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.