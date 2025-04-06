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Кристиан Хорнер заявил, что личный зачёт — приоритет для «Ред Булл» в сезоне-2025

Кристиан Хорнер заявил, что личный зачёт — приоритет для «Ред Булл» в сезоне-2025
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер после победы Макса Ферстаппена на Гран-при Японии заявил, что для коллектива личный зачёт является приоритетным в 2025 году.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Наш приоритет — титул в личном зачёте. В Кубке конструкторов будет сложнее, но это долгий год, и всё равно нельзя сдаваться.

Это был один из лучших уикендов Макса. Он, вне всякого сомнения, лучший гонщик в мире на данный момент, но мы — команда, а не просто один гонщик сам по себе. Так что такая победа точно взбодрит нас. Знаем, что у этой машины есть некоторые недостатки, и понимаем, где нам нужно улучшиться. Бахрейн станет совершенно другим испытанием», — приводит слова Хорнера издание Sky Sports.

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