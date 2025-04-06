Макс Ферстаппен и Ландо Норрис обменялись шутками после инцидента на пит-лейне в Японии
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», и британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис обменялись шутками на пресс-конференции по поводу инцидента на выезде с пит-лейна.
Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129
«На выезде с пит-лейна мне показалось, что трава не очень ровно растёт с правой стороны, и Ландо тоже это заметил, поэтому он позаботился о том, чтобы она была аккуратно подстрижена!» — отшутился Ферстаппен на пресс-конференции.
«Я не пытался бороться с Максом на выезде [с пит-лейна], просто пытался подстричь траву, как он говорит. Я даже не знал, что он там был!» — продолжил Норрис.
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