Юки Цунода прокомментировал 12-е место в дебютной гонке за «Ред Булл» на Гран-при Японии

24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», подвёл итоги дебютной гонки в составе австрийского коллектива, в которой занял 12-е место на домашнем для себя этапе — Гран-при Японии.

«Я доволен своим выступлением, но всё равно хотел финишировать в очках. Я ожидал большего от своего домашнего Гран-при, поэтому испытываю смешанные чувства.

Всё равно продолжаю учиться и обретать уверенность в машине. Так что да, чувствовал себя уверенно. Я счастлив, учитывая то количество времени, которое провёл за рулём», — приводит слова Цуноды издание Sky Sports.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен одержал победу на «Сузуке».