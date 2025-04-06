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Юки Цунода прокомментировал 12-е место в дебютной гонке за «Ред Булл» на Гран-при Японии

Юки Цунода прокомментировал 12-е место в дебютной гонке за «Ред Булл» на Гран-при Японии
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24-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, выступающий за «Ред Булл», подвёл итоги дебютной гонки в составе австрийского коллектива, в которой занял 12-е место на домашнем для себя этапе — Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Я доволен своим выступлением, но всё равно хотел финишировать в очках. Я ожидал большего от своего домашнего Гран-при, поэтому испытываю смешанные чувства.

Всё равно продолжаю учиться и обретать уверенность в машине. Так что да, чувствовал себя уверенно. Я счастлив, учитывая то количество времени, которое провёл за рулём», — приводит слова Цуноды издание Sky Sports.

Напарник Цуноды Макс Ферстаппен одержал победу на «Сузуке».

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