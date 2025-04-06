Хорнер назвал причину медленного пит-стопа Ферстаппена, приведшего к инциденту с Норрисом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему единственный пит-стоп Макса Ферстаппена на Гран-при Японии получился относительно медленным. Остановка продлилась примерно на секунду дольше, чем у пилота «Макларена» Ландо Норриса, благодаря чему британец даже попробовал поравняться с нидерландцем на выезде с пит-лейна, но в итоге оказался в траве.

«Два наших главных механика — близнецы. К сожалению, их отец не очень хорошо себя чувствует, так что они уехали обратно в Великобританию. Поэтому на пит-стопе работали наши ребята-резервисты. Пит-стоп получился чуть медленнее, чем в идеале. Это позволило Ландо — к счастью, его остановка тоже не была блестящей — приблизиться, но он ни в один момент не ехал бок о бок», — приводит слова Хорнера RaceFans.