Карлос Сайнс пропустил гимн Японии из-за боли в животе — его оштрафовали на € 10 тыс.

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» оштрафован на € 10 тыс. вместо € 60 тыс. за опоздание на церемонию исполнения национального гимна на Гран-при Японии из-за дискомфорта в желудке.

«Стюарды выслушали пилота болида №55 Карлоса Сайнса, представителя команды «Уильямс» и доктора Мессину из медицинского центра и ознакомились с видеозаписью. Гонщик прибыл на место исполнения национального гимна после того, как начался гимн. Во время инструктажа пилотов в пятницу всем гонщикам напомнили о требовании быть на месте к установленному регламентом времени и необходимости проявлять уважение к гимну принимающей страны.

Следует отметить, что в Руководстве по штрафам, приведённом в приложении В к Международному спортивному кодексу ФИА, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере € 60 тыс. Сумма вызвана смягчением ситуации из-за того, что гонщик заявил о дискомфорте в желудке, который возник перед исполнением гимна. Это было подтверждено доктором Мессиной из медицинского центра, который подтвердил проблему и заявил, что Карлосу были предоставлены соответствующие лекарства.

Несмотря на вышесказанное, присутствие на церемонии исполнения национального гимна является первоочередной задачей, и все стороны должны учитывать все возможные варианты при планировании, чтобы быть на мероприятии к установленному времени. Следовательно, налагается штраф, аналогичный тому, который был применён за аналогичное нарушение в Канаде в 2024 году», — следует из документа ФИА.