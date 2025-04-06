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Карлос Сайнс пропустил гимн Японии из-за боли в животе — его оштрафовали на € 10 тыс.

Карлос Сайнс пропустил гимн Японии из-за боли в животе — его оштрафовали на € 10 тыс.
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Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» оштрафован на € 10 тыс. вместо € 60 тыс. за опоздание на церемонию исполнения национального гимна на Гран-при Японии из-за дискомфорта в желудке.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Стюарды выслушали пилота болида №55 Карлоса Сайнса, представителя команды «Уильямс» и доктора Мессину из медицинского центра и ознакомились с видеозаписью. Гонщик прибыл на место исполнения национального гимна после того, как начался гимн. Во время инструктажа пилотов в пятницу всем гонщикам напомнили о требовании быть на месте к установленному регламентом времени и необходимости проявлять уважение к гимну принимающей страны.

Следует отметить, что в Руководстве по штрафам, приведённом в приложении В к Международному спортивному кодексу ФИА, за это правонарушение предусмотрен штраф в размере € 60 тыс. Сумма вызвана смягчением ситуации из-за того, что гонщик заявил о дискомфорте в желудке, который возник перед исполнением гимна. Это было подтверждено доктором Мессиной из медицинского центра, который подтвердил проблему и заявил, что Карлосу были предоставлены соответствующие лекарства.

Несмотря на вышесказанное, присутствие на церемонии исполнения национального гимна является первоочередной задачей, и все стороны должны учитывать все возможные варианты при планировании, чтобы быть на мероприятии к установленному времени. Следовательно, налагается штраф, аналогичный тому, который был применён за аналогичное нарушение в Канаде в 2024 году», — следует из документа ФИА.

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