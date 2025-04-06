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Хельмут Марко удивлён тактическими решениями «Макларена» на Гран-при Японии

Хельмут Марко удивлён тактическими решениями «Макларена» на Гран-при Японии
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признался, что был удивлён тактикой «Макларена» в гонке Гран-при Японии. «Макларен» не попытался не разделить стратегии своих гонщиков и таким образом облегчил работу командному мостику «быков». Кроме того, «Макларен» не стал под финиш требовать от Ландо Норриса выпустить вперёд Оскара Пиастри, хотя временами австралиец смотрелся быстрее и мог стать более серьёзной угрозой для Макса Ферстаппена.

«Выбранная ими стратегия — их дело. И похоже, что Оскар ехал быстрее. Мог ли он обогнать Макса? Ну, тут надо держать в уме особенности трассы. Но, возможно, это ещё одна версия «Правил Папайи» от «Макларена», — заявил Марко в интервью De Telegraaf.

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