Джордж Расселл объяснил, почему Гран-при Японии разочаровал «Мерседес»

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», объяснил, почему в коллективе разочарованы Гран-при Японии. Джордж занял в гонке пятое место, а его напарник Андреа Кими Антонелли — шестое.

«Сегодняшняя гонка была разочаровывающей. Поскольку все шесть лучших машин финишировали там, где стартовали, это был Гран-при, который был продиктован вчерашним выступлением в квалификации. Это была относительно простая стратегия с одним пит-стопом, и на трассе, где очень сложно обгонять, было мало возможностей пройти вперёд. Мы сделали всё возможное, чтобы в конце нашего первого отрезка сработал андер-кат на Леклере. К сожалению, нам не хватило скорости, чтобы справиться с трафиком. Однако, какую бы стратегию мы ни использовали, я думаю, что в конечном итоге мы бы финишировали на пятом месте.

Наше разочарование вызвано главным образом вызвано квалификацией. Учитывая темп, который мы демонстрировали на тренировках, у нас были шансы попасть на первые два ряда решётки. Это первая квалификация в сезоне, где мы не смогли полностью раскрыть свой потенциал.

Обидно, но в Бахрейне мы сможем отыграться. Там трасса сильно отличается от «Сузуки», поскольку она более жаркая и изнурительная. Это станет ещё одним испытанием для всех», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.