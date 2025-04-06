Хэмилтон рассказал о проблеме в машине, мешающей ему на старте сезона

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал седьмое место на Гран-при Японии и рассказал, что с его болидом есть некая проблема, из-за которой он слегка теряет в скорости.
«Думаю, я сделал максимум. Мне просто не хватало скорости по сравнению со всеми машинами впереди, особенно «Мерседесом» и «Маклареном», ну и, очевидно, «Ред Булл».
Мы нашли кое-что в машине, из-за чего она хуже работала на этих трёх гонках. Я надеюсь, что когда это будет исправлено, то я начну добиваться более высоких результатов. Ну а пока я теряю чуть больше десятой на круге с этой проблемой. Надеюсь, к следующей гонке она будет исправлена.
Команда в курсе. Они не знают, в чём дело. Надеюсь, когда привезут новый компонент, то проблема уйдёт. С учётом этого я относительно доволен гоночным темпом. Хорошая работа со стороны команды, меня самого и Риккардо», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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