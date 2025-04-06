Андреа Кими Антонелли отреагировал на достижение, которое смог установить на ГП Японии

18-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес», подвёл итоги Гран-при Японии, в котором занял шестое место и стал самым молодым пилотом, лидировавшим в гонке.

«С моей стороны, сегодня была хорошая гонка. Я доволен тем, как всё прошло, и скоростью, которую мы смогли продемонстрировать. Как только я оказался в чистом воздухе, темп действительно улучшился, и я смог продлить свой отрезок на шинах «медиум». Это было приятно. После того как мы перешли на жёсткие шины, машина по-прежнему чувствовала себя уверенно. Я смог показать стабильное время. Потом стал догонять машины впереди, но в конце концов мне не хватило времени.

Также было приятно лидировать в гонке на протяжении нескольких кругов и стать самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, которому это удалось. Следующая цель — добиться этого на единственном важном круге — последнем!

В целом уикенд прошёл хорошо. Это отличная трасса, и к концу я почувствовал, что стал победителем. С каждым разом, садясь за руль, я совершенствую свои знания и чувствую себя на W16 всё более комфортно. Я с нетерпением жду поездки в Бахрейн. Надеюсь, мы сможем продолжать совершенствоваться и начнём бороться за некоторые позиции, которые были выше, чем сегодня», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.