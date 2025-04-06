Фернандо Алонсо: мы недостаточно быстры, чтобы быть в топ-18!

Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на 11-м месте на Гран-при Японии, отметив низкий темп своей машины.

«Если честно, мы недостаточно быстры для того, чтобы быть в топ-10. Полагаю, мы даже недостаточно быстры, чтобы быть в топ-18! Так что 11-е место — это небольшое чудо, ведь всю гонку машина смотрелась средненько. У меня не было высокого уровня сцепления. Мы поменяли шины, чтобы немного защитить себя и попробовать оказаться 11-ми и, если что-то случится, набрать очки. Если бы я не остановился на том круге, то упал бы на 12-13-е место.

У нас также была самая медленная машина на прямых, так что если бы я откатился дальше, то не смог бы никого обогнать. Мы оказались в негативной спирали, из которой сложно выбраться. Но, может, дисквалифицируют две-три машины и мы попадём в очки!» — приводит слова Алонсо Marca.