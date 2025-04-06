Ферстаппен повторил достижение Хэмилтона, Шумахера и Проста в Формуле-1

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» после победы на Гран-при Японии — 2025 присоединился к семикратным победителям «Королевских гонок» Льюису Хэмилтону («Феррари») и Михаэлю Шумахеру, а также легендарному Алену Просту как пилот, побеждавший как минимум на одном Гран-при на протяжении 10 сезонов.

Макс начал свою серию с победы в 2016 году. Прост также побеждал как минимум раз с 1981 по 1990 год. Победная серия Хэмилтона и Шумахера составляет 15 сезонов. Льюис — с 2007 по 2021 год, а Михаэль — с 1992 по 2006 год.

Макс Ферстаппен обладает самым большим процентом побед при старте с поула в истории Формулы-1.