Марко назвал причину, по которой не делал ставок на победу Ферстаппена в Японии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не делал ставок на победу 27-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на Гран-при Японии, потому что был слишком напуган.

«Я не делал ставок, потому что был слишком напуган!» — приводит слова Марко издание GPblog.

Хельмут известен своей любовью к заключению пари. В прошлом сезоне он часто ставил на победы Макса Ферстаппена, будь это инженер Макса Джанепьеро Ламбьязе или Йос Ферстаппен — отец Макса.

Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.

2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.

4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.

9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.

10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.