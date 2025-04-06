Марко назвал причину, по которой не делал ставок на победу Ферстаппена в Японии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что не делал ставок на победу 27-летнего нидерландца и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена на Гран-при Японии, потому что был слишком напуган.
«Я не делал ставок, потому что был слишком напуган!» — приводит слова Марко издание GPblog.
Хельмут известен своей любовью к заключению пари. В прошлом сезоне он часто ставил на победы Макса Ферстаппена, будь это инженер Макса Джанепьеро Ламбьязе или Йос Ферстаппен — отец Макса.
Формула-1. Гран-при Японии. Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Ландо Норрис («Макларен») +1.423.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +2.129.
4. Шарль Леклер («Феррари») +16.097.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +17.362.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +18.671.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +29.182.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +37.134.
9. Александер Албон («Уильямс») +40.367.
10. Оливер Берман («Хаас») +54.529.
- 6 апреля 2025
-
13:55
-
13:51
-
13:41
-
13:30
-
13:14
-
13:09
-
12:41
-
12:37
-
12:32
-
12:14
-
12:10
-
11:55
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
11:12
-
10:56
-
10:30
-
10:22
-
10:13
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:55
-
09:49
-
09:44
-
09:40
-
09:37
-
09:28
-
09:09
-
03:00
-
00:49
- 5 апреля 2025
-
23:45
-
23:00
-
21:48