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Исак Хаджар отреагировал на свои первые очки в Формуле-1

Исак Хаджар отреагировал на свои первые очки в Формуле-1
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Франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», прокомментировал свои первые очки в Формуле-1 после финиша на восьмом месте Гран-при Японии.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:22:06.983
2
Ландо Норрис
McLaren
+1.423
3
Оскар Пиастри
McLaren
+2.129

«Это была долгая и изнурительная гонка, но сегодня мы сделали всё, что могли, и, честно говоря, я чувствую, что мы провели её идеально, так что все в команде просто молодцы. Нашей целью сегодня было достижение восьмого места, поскольку Льюис был недосягаем.

Мы объединили все усилия, чтобы добиться максимальной эффективности, и поэтому смогли добиться этого результата, и полностью заслужили эти очки, поскольку не продвинулись вперёд из-за каких-либо проблем у других.

Я был невероятно счастлив, получив свои первые очки в Формуле-1 здесь, в Сузуке, после такого уикенда. Я чувствовал себя комфортно в машине и думаю, что это меня очень устраивало. Сегодня на трассе почти не было каких-то ухудшений, так что я всё время был на пределе и ничего не упустил из виду. Теперь мы смотрим на гонку в Бахрейне на следующей неделе, и это придаёт нам уверенности, поскольку я думаю, что мы тоже можем быть на высоте», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

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