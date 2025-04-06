Исак Хаджар отреагировал на свои первые очки в Формуле-1

Франко-алжирский гонщик Исак Хаджар, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», прокомментировал свои первые очки в Формуле-1 после финиша на восьмом месте Гран-при Японии.

«Это была долгая и изнурительная гонка, но сегодня мы сделали всё, что могли, и, честно говоря, я чувствую, что мы провели её идеально, так что все в команде просто молодцы. Нашей целью сегодня было достижение восьмого места, поскольку Льюис был недосягаем.

Мы объединили все усилия, чтобы добиться максимальной эффективности, и поэтому смогли добиться этого результата, и полностью заслужили эти очки, поскольку не продвинулись вперёд из-за каких-либо проблем у других.

Я был невероятно счастлив, получив свои первые очки в Формуле-1 здесь, в Сузуке, после такого уикенда. Я чувствовал себя комфортно в машине и думаю, что это меня очень устраивало. Сегодня на трассе почти не было каких-то ухудшений, так что я всё время был на пределе и ничего не упустил из виду. Теперь мы смотрим на гонку в Бахрейне на следующей неделе, и это придаёт нам уверенности, поскольку я думаю, что мы тоже можем быть на высоте», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.