Сайнс: я управляю так, как надо управлять «Уильямсом», а не так, как хотелось бы самому

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс в своём комментарии ещё после квалификации Гран-при Японии Формулы-1 признался, что продолжает адаптироваться к новой для себя технике и вынужден использовать непривычный подход к управлению автомобилем.

«Я всё ещё управляю так, как надо управлять „Уильямсом“, а не так, как мне самому хотелось бы управлять болидом Формулы-1. Но пусть мне не на сто процентов комфортно и при пилотаже приходится много думать [а не действовать инстинктивно, на автомате], без ошибок я бы прошёл в третий сегмент — думаю, это хорошие новости», — приводит слова Сайнса Marca.

В воскресной гонке Гран-при Японии Сайнс-младший финишировал 14-м.